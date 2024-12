Governo do Ceará endurece regras contra devedores de ICMS

A medida já foi publicada no Diário Oficial do Estado nessa sexta-feira, 27, e se refere à regulamentação da Lei estadual 17.354/2020 por meio do Decreto 36.369/2024.

O decreto do governador Elmano de Freitas (PT) considera o precedente do Supremo Tribunal Federal (STF) que julgou que o devedor contumaz de imposto estadual, "que pratica com dolo de apropriação", incide em crime do tipo penal.

Conforme o texto, a inadimplência reiterada é caracterizada quando o somatório dos créditos tributários ultrapassar 90 mil Ufirces.