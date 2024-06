Aposentadoria aos 55 anos: o que é, como fazer e quem tem direito

Hoje, no Brasil, todas regras de aposentadoria pressupõem um conjunto de requisitos, sendo idade apenas um deles. Na regra geral, é necessário, ainda, ter no mínimo 15 anos de contribuição e 180 meses de carência. No entanto, para as mulheres, duas regras dão a possibilidade de se aposentar aos 55 anos.

As regras previdenciárias do Brasil podem confundir os beneficiários pelas constantes mudanças e reformas propostas. A legislação mais recente sobre o tema foi a Emenda Constitucional 103, de 2019 , que extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição e elevou a idade mínima para concessão do benefício.

A outra categoria de aposentadoria que prevê uma idade menor do que a regra geral é a Aposentadoria Especial, concedida a quem trabalha em condições insalubres e prejudiciais à saúde, independente do gênero.

Outra regra que beneficia as mulheres é concedida apenas para as trabalhadoras rurais . Além da idade mínima de 55 anos, para ter acesso ao benefício é preciso comprovar 15 anos de atividade rural e na data em que completou os 55 anos, deverá estar exercendo a atividade rural.

A aposentadoria especial está disponível para trabalhadores que convivem com agentes nocivos no trabalho, ou seja, condições que oferecem risco para a saúde ou a para a vida da pessoa.

O cálculo do valor da aposentadoria segue, hoje, a mesma fórmula que a Reforma da Previdência estabeleceu para o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Isto é, a soma de todos os salários de contribuição do segurado, com a devida atualização monetária, é dividida pelo número de contribuições.

Da média obtida, o INSS considera 60% do valor como renda mensal inicial e acrescenta 2% para cada ano que exceder o tempo de 15 anos de contribuição, se mulher, ou 20 anos, quando se tratar de homem.

Na hipótese de exposição em que se exige o tempo mínimo de atividade especial de 15 anos, o acréscimo de 2% se aplica a cada ano que exceder este tempo, para ambos os sexos.

Decidir pela aposentadoria especial é uma escolha que deve ser feita com base em uma avaliação cuidadosa Crédito: FÁBIO LIMA



Atividades de baixo risco



Aeroviário de serviço de pista



Auxiliar de enfermagem



Bombeiro



Cirurgião



Cortador gráfico



Dentista



Enfermeiro



Engenheiro de minas/químico/metalúrgico



Estivador



Foguista



Gráfico



Jornalista



Maquinista de trem



Médico



Metalúrgico



Mineiros que trabalham na superfície



Motorista de caminhão



Motorista de ônibus



Operador de caldeira



Operador de câmara frigorífica



Operador de Raios-X



Pedreiro



Perfurador



Pescador



Pintor de pistola



Professor



Recepcionista telefônica



Soldador



Supervisor/fiscal em ambiente insalubre



Técnico de laboratório de análise/químico



Tintureiro



Torneiro mecânico



Trabalhador da Construção Civil



Trabalhador em extração de petróleo



Transporte rodoviário e urbano



Tratorista



Vigilante (seja armado ou não)

Atividades de médio risco

Carregador de explosivos



Encarregado de fogo



Extrator de fósforo branco



Extrator de mercúrio



Fabricante de tinta



Fundidor de chumbo



Moldador de chumbo



Trabalhador em subsolo (afastado da frente de trabalho)



Trabalhador em túnel

Atividades de alto risco

Britador



Cavoqueiro



Choqueiro



Mineiros no subsolo



Operador de britadeira de rocha subterrânea



Perfurador de rocha (em caverna)

Como fazer o pedido da aposentadoria?

Para que o trabalhador tenha acesso aos benefícios previdenciários do INSS é preciso solicitar a abertura de um processo diretamente no órgão. O requerimento pode ser feito pelo site, pelo aplicativo Meu INSS ou presencialmente, em uma das agências do órgão.

Para Karla Virgínia Queiroz, o acompanhamento de um advogado é opcional, mas pode evitar dores de cabeça.

"Por exemplo, um dos documentos exigidos para aprovação do benefício é o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), que deve ser emitido pelo empregador. Ele precisa ter base em um laudo técnico de condições ambientais do trabalho, assinado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Então o intermédio do advogado garante que esse e outros documentos do processo estejam sempre dentro da norma do INSS", explica.

A advogada reforça ainda que outros documentos importantes para se ter em mãos no momento em que se dá entrada no processo de aposentadoria especial são: a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), um laudo técnico das condições ambientais de trabalho, além de comprovantes de recebimento de adicional de insalubridade e/ou periculosidade. Veja a seguir como iniciar o processo de aposentadoria:

Pelo site do INSS

Para requerer aposentadoria pelo site do INSS, é necessário seguir os seguintes passos:

Acesse o site do INSS



Faça login com o seu CPF e senha



Clique em "Serviços"



Selecione o serviço "Aposentadoria"



Preencha o formulário de requerimento



Anexe os documentos necessários



Clique em "Enviar"

Pelo aplicativo Meu INSS



Para requerer aposentadoria pelo aplicativo Meu INSS, é necessário seguir os seguintes passos:

Instale o aplicativo Meu INSS no seu celular



Faça login com o seu CPF e senha



Clique em "Serviços"



Selecione o serviço "Aposentadoria"



Preencha o formulário de requerimento



Anexe os documentos necessários



Clique em "Enviar"

Presencialmente em uma agência do INSS

Para requerer aposentadoria presencialmente em uma agência do INSS, é necessário seguir os seguintes passos: