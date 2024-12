IPVA 2025: Veja veículo a pagar o imposto mais alto do Ceará, de R$ 110 mil

A expectativa é de que 125 mil novos veículos sejam incorporados no Ceará, com uma arrecadação prevista de R$ 2,14 bilhões

Com isso, também foram divulgados os modelos que irão pagar os maiores e os menores valores do tributo, com a Lamborghini no topo, com uma tributação de mais de R$ 110 mil. Confira mais abaixo todos os modelos e valores.

A Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) divulgou nesta quinta-feira, 19, as alíquotas e o calendário de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2025 .

Outro ponto é que a alíquota será em média 2,45% menor do que na comparação com 2024. A expectativa, ainda, é de que 125 mil novos veículos sejam incorporados no Ceará, além de um crescimento de 20,71% na arrecadação do imposto em 2025 em comparação ao ano anterior.

Já em relação aos valores de arrecadação, os automóveis seguem liderando, com 43,29% do montante previsto. Motos somam 15,21%.

A consulta do valor do veículo aparece após selecionar a marca, o modelo, a versão e o ano de fabricação. Com o valor em mãos, multiplique-o pela alíquota (valor venal x A%).

É o caso dos automóveis, caminhonetes e utilitários com potência entre 100 e 180 cavalos, além de motocicletas, motonetas, ciclomotores e triciclos com potência entre 125 e 300 cilindradas.

IPVA 2025: Descontos seguem em até 10%

O imposto também terá um desconto que pode chegar a 10%, já que participantes do programa Sua Nota Tem Valor contam com até 5% de abatimento. Se o pagamento for realizado em uma cota única, terá mais 5% de dedução.

Para obter o desconto em cota única, o contribuinte deve pagar o valor do IPVA até o dia 31 de janeiro de 2025. O boleto estará disponível no site a partir do dia 2 de janeiro.

O proprietário poderá, ainda, dividir o valor do imposto em até cinco parcelas sem abatimento. O valor mínimo é de R$ 100 e o vencimento será nos dias:

1ª parcela: 10 de fevereiro

2ª parcela: 10 de março

3ª parcela: 10 de abril

4ª parcela: 9 de maio

5ª parcela: 10 de junho



Já as pessoas com deficiência terão direito à isenção, bem como os veículos com mais de 20 anos de fabricação – até 2024, eram 15 anos –, entre outras categorias.

IPVA 2025: Como pagar o imposto?

O IPVA 2025 pode ser pago em qualquer agência bancária credenciada. É possível pagar o imposto via Pix também.

Além disso, o pagamento pode ocorrer via internet banking, em casas lotéricas e com cartão de crédito nas empresas credenciadas à Secretaria da Fazenda e Planejamento.

O contribuinte precisa ter em mãos o número do Registro Nacional de Veículo Automotor (Renavam).

IPVA 2025: Como faço para emitir o DAE do IPVA?

Veja as instruções para emitir o Documento de Arrecadação do Simples Doméstico (DAE):

Acesse o site da Sefaz-CE

Ao rolar a página. encontre o tópico “Destaques” e clique em “Dados do IPVA”

Entre na aba Imposto, clique em “Emitir DAE IPVA”

Preencha com as informações do veículo

No entanto, o secretário Fabrízio Gomes alertou a população para possíveis golpes. Por isso, ao pagar o IPVA por Pix, que pode ser feito em qualquer banco, é preciso verificar se no nome do favorecido está escrito Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, com o CNPJ 07.954.597/0001-52.

Além disso, o órgão reforça que não envia guias de recolhimento pelos Correios, WhatsApp ou por e-mail. O recomendado é utilizar apenas os canais oficiais da Sefaz e ter cautela com links suspeitos, sites patrocinados e descontos superiores a 10%.



IPVA 2025: O que acontece se não pagar?

A legislação indica que quem não quitar o imposto receberá uma notificação de não pagamento após o fim do prazo de parcelamento geralmente. A falta de pagamento do IPVA acarreta no bloqueio do licenciamento do veículo.

O proprietário fica impossibilitado de emitir o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV), e comete infração gravíssima, sujeito a multa de R$ 293,47, bem como a receber 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Há risco de apreensão do veículo. Se isso ocorrer, o dono do carro terá que pagar pela remoção e pelas diárias de ocupação do pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Outra penalidade é a inclusão do nome do contribuinte na Dívida Ativa do Estado. Além disso, passará a figurar na lista do Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais (Cadin).



Com informações de Ana Luiza Serrão

