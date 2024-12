Jornalistas do O POVO recebem prêmios ao vencer duas categorias da Cegás

Articulista quinzenal do O POVO

Quatro jornalistas do O POVO receberam nesta quinta-feira, 19 de dezembro, o prêmio Cegás de Jornalismo . Eles venceram em duas categorias disputadas pelos jornais no reconhecimento.

O repórter especial de Economia, Armando de Oliveira Lima , ficou com a primeira colocação na categoria Texto, com a reportagem “ Gás natural ganha força na transição energética”.

"É muito gratificante o reconhecimento do prêmio, que aborda uma temática de primeira hora para a vida econômica do Estado. Também celebro a valorização do bom jornalismo", disse.

Já o repórter Samuel Pimentel , também da editoria de Economia, ficou com a segunda colocação, na mesma categoria, com a reportagem “Fim dos lixões em 2024 abrem oportunidades de negócios”.

Na categoria Vídeo/Multimídia, a primeira colocação ficou com o fotojornalista Fábio Lima, com o trabalho “Lei do bem transforma esgoto em biogás”.

A segunda colocação ficou com a editora-adjunta do O POVO+, Catalina Leite, com o especial “Transição Energética Justa”.

“Estou muito feliz com essa conquista e pela iniciativa de valorizar o trabalho dos profissionais da imprensa”, frisou Fábio Lima.