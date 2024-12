Ceará muda meta anual de investimentos, que prevê média dos últimos 8 anos

Elmano de Freitas sanciona lei com nova meta anual de investimentos / Crédito: FCO FONTENELE

Nova meta anual de investimentos para o Governo do Ceará foi sancionada pelo governador Elmano de Freitas (PT) para o exercício de 2025. Com isso, fica estabelecido que o Estado deve investir para o próximo ano a média do que o governo cearense efetivamente gastou com investimentos nos últimos oito anos.

Conforme a lei sancionada, a metodologia busca garantir fluxo constante de investimentos no Ceará, utilizando como base o histórico de gastos reais e evitando "flutuações abruptas". Em suma, a base de cálculo é a média dos valores empenhados em investimentos, das inversões financeiras (despesa de capital que, ao contrário de investimentos, não gera serviços e incremento ao PIB), dos recursos ordinários (que estão disponíveis para livre aplicação) e recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza (Fecop), nos últimos oito exercícios anteriores à vigência desta lei sancionada. Assim, para estabelecer essa nova meta, a Lei nº 19.117, de 17 de dezembro de 2024, altera a Lei nº 18.973, de 5 de agosto de 2024, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício de 2025.

Mas, a mudança na meta anual de investimentos é apenas o principal ponto. Há alteração também nos anexos da Lei nº 18.973, que detalham as metas fiscais e os cálculos para as receitas, despesas e resultado primário. "As alterações introduzidas por essa lei demonstram o compromisso do Governo do Ceará com a manutenção de investimentos no Estado, utilizando uma metodologia que busca garantir previsibilidade e estabilidade para o planejamento e execução das ações governamentais", frisa a sanção do governador. Contas do Governo do Ceará em 2024 Para se ter ideia das contas do Executivo estadual em 2024, balanço aponta que de janeiro a outubro deste ano há superávit primário de R$ 1,1 bilhão.

O resultado positivo soma todas as receitas e despesas do governo, retirando os gastos com pagamento de juros. Os dados foram apresentados nesta quinta-feira, 19 de dezembro, durante a divulgação do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2025 pela Secretaria da Fazenda (Sefaz-CE). Segundo o titular da Secretaria, Fabrízio Gomes, o Estado tem se dedicado a otimizar a despesa pública para impulsionar investimentos que geram mais arrecadação e desenvolvimento.

Para isso, ele frisa que a Secretaria da Fazenda trabalha na qualificação dos servidores e no uso de tecnologia e inteligência artificial para reduzir a sonegação. "O objetivo é melhorar o ambiente de negócios para todos os contribuintes, garantindo que aqueles que pagam seus tributos em dia não sejam prejudicados por aqueles que sonegam", detalha. Dos outros resultados apresentados, o endividamento do Estado chegou a 24,8% no segundo quadrimestre (maio a agosto) deste ano.