Bebidas, remédios e futebol: entenda nova proposta para a Reforma Tributária

O que veio do Senado e será modificado na Câmara é que haverá a retomada do Imposto Seletivo , ou "imposto do pecado", sobre as bebidas açucaradas, assim como a retirada do saneamento básico da alíquota reduzida, com desconto de 60% em relação à padrão. No caso das Sociedades Anônimas do Futebol (SAFs), houve um aumento na cobrança.

A Câmara dos Deputados rejeitou mudanças feitas na semana passada pelo Senado Federal no primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária . A expectativa é de que as alterações sejam votadas nesta terça-feira, 17 de dezembro, pelos parlamentares.

As mudanças, segundo o relator, o deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), reduzem a alíquota padrão do novo Imposto sobre Valor Agregado (IVA) em 0,7 ponto porcentual . As concessões feitas pelos senadores elevavam o IVA médio para ao menos 28,6%.

O benefício foi derrubado sob a justificativa de que já está contemplado no mecanismo de cashback, ou seja, prevê a devolução de parte do imposto pago aos mais pobres.

Os senadores haviam equiparado o saneamento aos serviços de saúde, que contam com alíquota reduzida, mas que geraria um impacto de 0,38 na alíquota padrão do IVA.

Bebidas açucaradas

As famosas bebidas açucaradas como refrigerantes, refrescos e chás prontos voltaram ao rol de produtos sujeitos ao imposto seletivo, que tem uma tributação maior. Anteriormente, elas haviam sido retiradas pelo Senado.

Atividades educacionais complementares

Estão fora da alíquota reduzida de 60%.

Setor imobiliário

Alíquota reduzida em 50% foi mantida, mas sem a previsão do benefício para estacionamentos.



Medicamentos

Foi rejeitada a mudança que excluiu a lista de remédios com alíquota zero para tratamentos de doenças como câncer, IST/Aids, doenças negligenciadas, além de vacinas, soros e medicamentos para o controle de diabetes mellitus. Ao todo, 383 medicamentos serão beneficiados.



Aviação regional

O tamanho das aeronaves volta a ser de 150 assentos. No texto anterior, aprovado pelo Senado, estava prevista uma ampliação para 186 assentos.

O que é a primeira regulamentação da reforma tributária?

Este primeiro projeto da regulamentação da reforma trata das regras de incidência dos novos impostos sobre o consumo:

A Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), em nível federal

E o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), de nível estadual/municipal.

Além disso, haverá o Imposto Seletivo (IS), o chamado "imposto do pecado", que é uma sobretaxa aplicada sobre determinados produtos e serviços considerados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente.

Esses novos impostos são uma unificação de cinco tributos, aprovada em emenda constitucional promulgada no fim do ano passado.

ICMS ISS IPI PIS Cofins

A transição para o novo modelo será gradual, entre 2026 e 2033.

Na quinta-feira, 12 de dezembro, foi incluído no Senado um dispositivo para viabilizar a criação do Comitê Gestor do IBS em seu texto.

Essa definição estava no outro projeto de lei da reforma tributária, que ainda não avançou na tramitação no Senado.

A inclusão do dispositivo atende a um pedido do Ministério da Fazenda e também dos governos regionais, para viabilizar a operacionalização do sistema ao longo de 2025.

Quanto a população vai pagar de imposto com a reforma tributária?

Até o momento, o que se sabe é que há uma trava aprovada para que a alíquota geral não possa passar de 26,5%.

No entanto, com as alterações no Senado, o cálculo preliminar era de 28,55%.

Já nesta segunda-feira, 17 de dezembro, após passar novamente pela Câmara dos Deputados, a estimativa é de que haja um corte de 0,7 ponto percentual nesta estimativa.

O que falta para a reforma tributária ser regulamentada?

Depois da votação na Câmara dos Deputados, o Ministério da Fazenda deverá estabelecer um grupo de trabalho para sugerir o detalhamento das regras tributárias em um prazo de 60 dias.

As mudanças acontecerão de forma gradual a partir de 2026, com todas as regras entrando em vigor até 2033.

Veja a linha do tempo da entrada em vigor da reforma tributária

2026

É iniciada a cobrança da CBS (parte do imposto federal do IVA dual), com alíquota inicial de 0,9 e do IBS, com 0,01.

2027

Início da cobrança integral da CBS, o que extinguirá definitivamente PIS e Cofins.

Ainda inicia a cobrança do Imposto Seletivo (IS) ou imposto do pecado, com tributação maior do que a alíquota-comum, estimada pela Fazenda em 27,97% a categorias específicas.

Também sai de jogo o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), com exceção aos produtos que tenham industrialização incentivada na Zona Franca de Manaus.

2029

ICMS e ISS, impostos estadual e municipal, começam a ser reduzidos de forma escalonada em 1º de outubro de 2029 até 2032.

2033

ICMS e ISS são extintos, passando a valer alíquota cheia do IBS, que é a parte do IVA dual dos estados e municípios.

