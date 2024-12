PIB do 3º trimestre levou a uma nova reavaliação de hiato mais positivo, diz ata do Copom

O cenário prospectivo de inflação mostra-se mais desafiador em diversas dimensões, segundo a ata do Comitê de Política Monetária (Copom) divulgada nesta terça-feira, 17, pelo Banco Central. O documento trouxe o passo a passo das avaliações feitas na semana passada e que culminaram numa alta de 1 ponto porcentual da Selic, para 12,25% ao ano: o colegiado analisou inicialmente a atividade econômica, a demanda agregada, as expectativas de inflação, a inflação corrente e o cenário internacional; em seguida, discutiu as projeções e expectativas de inflação para então deliberar sobre a decisão corrente e comunicação futura. A cúpula do BC já deixou duas altas de 1 pp contratadas para as primeiras reuniões de 2025, sob a nova presidência de Gabriel Galípolo.

"Analisando o período corrente de atividade econômica, persiste um cenário de atividade resiliente com dinamismo maior do que esperado, como evidenciado na divulgação do PIB (Produto Interno Bruto) do terceiro trimestre, levando a nova reavaliação de um hiato mais positivo", citaram os integrantes do Copom. Eles também mencionaram que o mercado de trabalho também segue aquecido, com aumento da população ocupada, queda da taxa de desemprego e aumento da formalização de postos.