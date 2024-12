Inscrições para concurso do ICMBio iniciam nesta segunda, 16; veja o que fazer

As inscrições seguem até o dia 3 de janeiro, às 18 horas. Caso o candidato seja aprovado no certame, a remuneração será de R$ 8.817,72.

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) abriu concurso público com 350 vagas para os cargos de analista administrativo e ambiental. As inscrições iniciam nesta segunda-feira, 16, a partir das 10 horas.

Para participar, os interessados devem se inscrever por meio do site da banca organizadora, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos ( Cebraspe ). A taxa varia de acordo com o cargo:

Analista administrativo: R$ 93



Analista ambiental: R$ 99

Vale destacar que doadores de medula óssea e pessoas inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) podem solicitar isenção do valor, o prazo é o mesmo do das inscrições;

No que concerne à seleção, ela contará com provas objetivas e discursivas, que devem ser realizadas no dia 23 de fevereiro de 2025.

Saiba mais sobre o concurso

O edital foi divulgado no Diário Oficial da União (DOU) na segunda-feira, 9. E o certame requer nível superior completo.