Gabaritos preliminares do concurso dos Correios já estão disponíveis; acesse

Anunciado em outubro, o concurso dos Correios, que conta com 3.511 vagas e salários até R$ 6.872,48, acontece neste domingo, dia 15 / Crédito: Pexels / slexp880

Após a prova do concurso dos Correios ter ocorrido no domingo, 15, os gabaritos preliminares já estão disponíveis no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). O concurso nacional e estatal de nível médio e superior tem 3.511 vagas e remunerações que vão até R$ 8,5 mil quando somados os benefícios.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado As provas aconteceram em todas as regiões do Brasil, contemplando todos os estados e o Distrito Federal.

Já a divisão de vagas ficou em 3.099 vagas de nível médio e 412 de nível superior. Vale lembrar que a seleção destina 30% das vagas para pessoas negras (pretas e pardas) e indígenas.



No caso do edital de nível médio, isso equivale a 936 vagas. Além disso, 10% das reservas são para pessoas com deficiência. Veja AQUI os editais dos concursos

O último concurso público nacional para nível médio e superior da empresa foi realizado há 13 anos, em 2011. Entenda os detalhes do concurso do Correios As vagas de nível médio são para o cargo de agente de Correios – carteiro, com salário inicial de R$ 2.429,26. Ainda há vale-alimentação/refeição de cerca de R$ 1.400, o que resulta em remuneração mensal de aproximadamente R$ 4 mil.



Já para os cargos de nível superior, o salário inicial é de R$ 6.872,48. A remuneração total é de cerca de R$ 8,5 mil.

Isso porque ainda há vale-alimentação/refeição de aproximadamente R$ 1.400. Em todos os casos, há possibilidade de adesão a plano de saúde e previdência complementar. As especialidades de nível superior são: