Fortaleza tem inflação de 0,44% em novembro, maior que a média do Brasil

Área de alimentos e bebidas puxou inflação em Fortaleza. / Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

Com alta nos preços dos alimentos e bebidas, a inflação de Fortaleza avançou 0,44% em novembro deste ano, ficando acima da média do Brasil, de 0,39%. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A variação acumulada no ano na Capital é de 4,24%, enquanto o País fica um pouco acima, a 4,29%, também com impactos no segmento alimentício.

A área de alimentos e bebidas conta com o maior peso no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que calcula a inflação, equivalente a 24,14% no Estado.

Por outro lado, a área de habitação recuou 1,72% em novembro no Ceará, com um peso de 16,81% na inflação estadual. Os dados do IPCA foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na manhã desta terça-feira, 10. IPCA por segmento no Ceará Alimentos e bebidas

Variação mensal: 1,35%

Variação acumulada no ano: 5,99%

Peso mensal: 24,14%

Variação mensal: -1,72%

Variação acumulada no ano: 3,68%

Peso mensal: 16,81%

Variação mensal: 0,21%

Variação acumulada no ano: 2,69%

Peso mensal: 3,89%

Variação mensal: -0,03%

Variação acumulada no ano: 0,86%

Peso mensal: 4,82%

Variação mensal: 1,30%

Variação acumulada no ano: 0,95%

Peso mensal: 18,72%

Variação mensal: 0,39%

Variação acumulada no ano: 6,85%

Peso mensal: 13,65%

Variação mensal: 1,28%

Variação acumulada no ano: 4,33%

Peso mensal: 7,50%

Variação mensal: -0,02%

Variação acumulada no ano: 7,70%

Peso mensal: 6,69%

Variação mensal: 0,10%

Variação acumulada no ano: 3,25%

Peso mensal: 3,74% Brasil O Brasil teve, no mês, uma alta de 1,55% em alimentos e bebidas, responsável pelo maior peso mensal, a 21,30%. No acumulado do ano, avançou 6,44%.