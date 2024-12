Taxas de juros têm forte alta com pessimismo sobre inflação, Selic e fiscal

Os juros futuros começaram a semana do Copom sob nova rodada de forte alta, conduzida pelo aumento do pessimismo com o cenário inflacionário que deve demandar ação ainda mais firme do Banco Central na Selic. O avanço das medianas de IPCA, PIB e Selic trazidas pelo Boletim Focus já afetava as taxas pela manhã, mas atualizações de revisões que saíram ao longo do dia elevaram a pressão. A falta de evolução nas questões fiscais e, em menor magnitude, o avanço dos rendimentos dos Treasuries contribuíram para a escalada. O dólar em queda ajudava a limitar a abertura da curva, mas depois a moeda americana passou a subir.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 fechou em 14,59%, de 14,41% no ajuste de sexta-feira. A do DI para janeiro de 2027 saltou de 14,76% para 15,02% e a do DI para janeiro de 2029, de 14,46% para 14,68%.