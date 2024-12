Setor de transporte internacional de cargas teme atraso de entregas com alongamento de greve

Auditores fiscais entraram em operação-padrão no último dia 26 de novembro e pressionam o governo federal pela negociação de reajuste no vencimento básico

A greve dos auditores fiscais que vai completar duas semanas nesta terça-feira, 10, está trazendo preocupação ao setor de transporte internacional de cargas, que aponta preocupação com atraso na liberação de mercadorias nas alfândegas do País.

Desde o último dia 26, a categoria adotou operação-padrão, alternando entre liberações no dia seguinte aos voos de transporte de carga e liberações após sete dias. De acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Transporte Internacional Expresso de Cargas (Abraec), antes da greve, “essas remessas expressas importadas eram liberadas no mesmo dia da chegada dos voos”.