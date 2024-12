Com aumento médio de 5,8% na gasolina, Ceará tem a maior alta do Brasil na semana

O valor médio da gasolina saltou 35 centavos na semana que se encerra neste sábado, 7, no Ceará. Os dados fazem parte da pesquisa semanal da Agência Nacional do Petróleo (ANP) .

No caso do Gás Natural Veicular (GNV) , o preço médio subiu de R$ 4,89 para R$ 5,02 em uma semana. Os preços variaram entre R$ 4,85 e R$ 5,29.

Ao O POVO, o assessor de Economia do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos), Antônio José Costa, explica que o aumento se deve à alta demanda do mercado cearense por combustíveis de origem importada, já que só a Petrobras não consegue atender ao volume de combustível consumido.

Com o aumento do patamar de cotação do dólar frente ao real, Antônio José diz que os importadores de combustíveis têm repassado aumentos desde as refinarias. Ainda segundo o assessor do Sindipostos, o repasse direto de 35 centavos em uma semana indica que o mercado estava represando preços até o momento em que não foi mais possível segurar o aumento.

"O dólar, infelizmente, passou de R$ 6. Como o mercado é muito competitivo, os preços ficam muito tempo represados. O vendedor segura a margem, segura até onde pode. Mas aí o fornecedor aumentou e você não pode vender com prejuízo", afirma.