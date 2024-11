Brasil não vai evitar debate sobre combustíveis fósseis na COP30

O Brasil não vai evitar o debate sobre o abandono progressivo dos combustíveis fósseis como anfitrião da COP30 no próximo ano, apesar de ser um grande produtor de petróleo, afirmou à AFP a secretária nacional de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente.

O Brasil, maior produtor de petróleo da América Latina, sucederá a COP29 no Azerbaijão, país rico em petróleo e gás natural, e a COP28 do ano passado nos Emirados Árabes Unidos.

"Fomos os primeiros a dizer: vamos parar com o desmatamento. E faremos o mesmo com os combustíveis fósseis", disse Toni, que também lidera a delegação do Brasil na COP29.

Alguns líderes da luta contra a mudança climática pediram na semana passada que as COPs não aconteçam mais em países que não apoiam a eliminação gradual de sua própria produção de combustíveis fósseis, os principais fatores do aquecimento global.

Quase 200 países concordaram no ano passado, na COP28 de Dubai, com o abandono progressivo dos combustíveis fósseis.

Antes da COP30 em Belém, todas as nações devem apresentar planos atualizados para reduzir suas emissões de gases do efeito estufa.

No mês passado, a ONU alertou que os planos nacionais atuais estão "muito distantes" do necessário para evitar as consequências graves das mudanças climáticas.

Antes da COP29, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que reduziria as emissões de forma mais drástica do que havia antecipado.

Ativistas ambientais afirmam que o Brasil ainda não fez o suficiente, mas Ana Toni defende que o país tem o plano mais ambicioso de qualquer nação em desenvolvimento.

"Não temos nada a provar a ninguém", disse.

Antes da COP30, no entanto, ela deve ajudar a acabar com o impasse na COP29, onde foi designada ao lado do secretário de Estado para Energia do Reino Unido, Ed Miliband, para conseguir um acordo de financiamento até sexta-feira (22), data de encerramento da cúpula.

A brasileira alerta que não alcançar um acordo sobre o financiamento da transição energética e das adaptações climáticas para os países em desenvolvimento pode esvaziar a ação climática global.

"Isso é exatamente o que não queremos que aconteça. Portanto, o sucesso da COP30 depende do sucesso de uma boa COP29", afirmou.

np/gv/dbh/zm/fp