Dólar escala a R$ 6,11 com mercado financeiro estressado com pacote fiscal e temor de inflação

O dólar registrou nova máxima a R$ 6,1155 (alta de 2,10%) no mercado à vista durante a manhã desta sexta-feira, 29. A moeda norte-americana continua refletindo o estresse do mercado financeiro com o pacote fiscal do governo e, agora, também há o temor em relação aos impactos do câmbio na inflação. O economista-chefe da Frente Corretora, Fabrizio Velloni, atribui o persistente estresse no mercado de câmbio ao pacote de medidas anunciado na quinta-feira. "A desoneração do IR proposta desvia o foco da contenção de gastos e devem encontrar resistências no Congresso", afirma.

Ele acredita que as propostas serão dificultadas por parlamentares de oposição, que podem enfraquecer as medidas e rejeitar a elevação do IR para super-ricos.