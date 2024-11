O POVO News: Haddad anuncia medidas econômicas e mercado reage; saiba o que deve mudar

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quinta-feira, 28. Com apresentação do jornalista Marcos Tardin, o programa aborda os detalhes do novo pacote fiscal, anunciado pelo ministro da fazenda Fernando Haddad, que inclui a isenção do imposto de renda para pessoas que recebem até R$5 mil.

A medida integra uma série de ações da segunda etapa da reforma tributária, segundo Haddad. O ministro acrescentou que a iniciativa, combinada à Reforma Tributária, corrige “grande parte da inaceitável injustiça tributária, que aprofundava a desigualdade social em nosso país”.

“É o Brasil justo, com menos imposto e mais dinheiro no bolso para investir no seu pequeno negócio, impulsionar o comércio no seu bairro e ajudar a sua cidade a crescer. A nova medida não trará impacto fiscal, ou seja, não aumentará os gastos do governo. Porque quem tem renda superior a R$ 50 mil por mês pagará um pouco mais”, disse o ministro no pronunciamento.

A edição contará com entrevistas de especialistas e terá a participação do editor do O POVO Guálter George e Plínio Bortolotti.