Beneficiários do INSS poderão antecipar até R$ 150 como crédito sem juros

Aposentados, pensionistas e quem recebe benefícios permanentes do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) poderão antecipar até R$ 150 do benefício e pagar no mês seguinte sem juros, correção, ou taxas.

A função está prevista no novo cartão Meu INSS Vale+, lançado nesta quinta-feira, dia 28, pelo Ministério da Previdência Social e pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A medida visa antecipar o valor do benefício para suprir necessidades básicas dos aposentados e pensionistas.