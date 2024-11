Previdência: Todos beneficiários do INSS poderão utilizar antecipadamente R$ 150 como crédito

O Ministério da Previdência Social e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) assinaram nesta quinta-feira, 28, uma instrução normativa para permitir que beneficiários do INSS possam utilizar antecipadamente até R$ 150 como crédito. Há uma expectativa de redução do endividamento de aposentados e pensionistas, na medida em que esse recurso poderá subsistir a necessidade por empréstimos bancários. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, e o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Alessandro Stefanutto, detalharam a medida em coletiva. O normativo assinado já tem validade a partir da publicação, que será amanhã.

Na prática, as pessoas poderão antecipar R$ 150 do benefício e, no vencimento regular, esse valor será descontado diretamente na folha - sem juros, correção, ou outra taxa.