Lula edita MP que prorroga Programa de Enfrentamento à Fila do INSS até fim de 2024

Diante do recrudescimento da fila do INSS, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, editou uma medida provisória para prorrogar o Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social (PEFPS) até o fim deste ano. A MP 1.273 foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU). O PEFPS foi instituído em novembro do ano passado por nove meses, podendo ser prorrogado por mais três meses - com fim nesta semana. O objetivo é reduzir o tempo de análise de processos administrativos de reconhecimento inicial, de manutenção, de revisão, de recurso, de monitoramento operacional de benefícios e de avaliação social de benefícios administrados pelo INSS.

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) na quarta-feira, porém, a fila de espera do INSS alcançou 1.798.886 de pessoas em setembro deste ano, de acordo com dados do Boletim Estatístico da Previdência Social (Beps).