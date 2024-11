Treze bairros de Fortaleza ficarão sem água na próxima terça-feira, 19; veja lista

A previsão é de que o abastecimento seja retomado às 15h do mesmo dia. Interrupção no abastecimento será causada por obra no macrossistema. Duas faixas da avenida Borges de Melo ficarão bloqueadas até a sexta-feira, 22

Treze bairros de Fortaleza terão o abastecimento de água interrompido a partir das 7h da próxima terça-feira, 19, por causa de obra no macrossistema da Cidade, conforme a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece). A previsão é que a água retorne às 15h do mesmo dia. O equilíbrio total do sistema de distribuição ocorrerá em até 24h após a conclusão do serviço.

Os bairros afetados pela paralisação serão Aerolândia, Aeroporto, Alto da Balança, Benfica, Bom Futuro, Damas, Fátima, Farias Brito, Jardim América, Montese, Parreão, Rodolfo Teófilo e Vila União.