79,7% dizem que bets trazem mais prejuízos e 90% são contra usar Bolsa Família, mostra pesquisa

Pesquisa realizada pelo instituto MDA e bancado pela Confederação Nacional dos Transportes (CNT) mostra que 79,7% dos entrevistados acham que as apostas esportivas trazem mais prejuízos do que benefícios. Além disso, 90,1% disseram ser contra que pessoas possam usar dinheiro recebido do Bolsa Família para apostas em sites. Outros 7,4% afirmaram ser a favor dessa possibilidade.

A pesquisa mostra que 13,5% dos brasileiros já fez apostas nessas plataformas, enquanto 86,5% não fez.