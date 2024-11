Governo avalia R$ 300 bi em crédito consignado do FGTS; entenda

Os alvos do crédito consignado seriam empregados domésticos com carteira assinada e trabalhadores autônomos Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Governo Federal pretende substituir a modalidade do saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para o crédito consignado em janeiro. As informações são do jornal Folha de São Paulo. Além disso, um dos principais negociadores pelo governo afirma que as projeções preliminares indicam até R$ 300 bilhões em operações de crédito e avaliam que os bancos têm mais a ganhar com o novo modelo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As negociações finais estavam previstas para esta semana, mas foram suspensas à espera do anúncio do corte de gastos.

No ano passado, o patrimônio do FGTS alcançou R$ 704 bilhões. A Caixa, administradora do fundo, liberou R$ 142 bilhões em saques para os trabalhadores, sendo que o saque-aniversário representou 26% deste total. Dos R$ 38 bilhões do saque-aniversário em 2023, cerca de R$ 15 bilhões foram pagos aos trabalhadores, enquanto R$ 23 bilhões foram destinados aos bancos como garantia a empréstimos. Para o ministro Luís Marinho, a missão é resgatar o FGTS como proteção do trabalhador e que o fundo priorize investimentos para habitação e infraestrutura.

De acordo com o titular da Pasta, o novo crédito consignado permitirá que o trabalhador use seu FGTS como garantia em casos de demissão, mas apenas nessas circunstâncias. Além disso, os empregados poderão escolher a instituição financeira que oferecer as melhores taxas, sem a necessidade de convenções entre empresas e bancos, como ocorre atualmente. Como opera atualmente o saque-aniversário? A modalidade permite a retirada de parte do saldo de qualquer conta ativa ou inativa do fundo a cada ano, no mês de aniversário.