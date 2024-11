Corte de taxas de juros em dezembro não está garantido, diz presidente do FED de Boston

A presidente do Federal Reserve (Fed) de Boston, Susan Collins, afirmou que outro corte nas taxas de juros americana em dezembro "certamente está na mesa, mas não está garantido". Ela disse que o banco central dos EUA pode eventualmente precisar diminuir o ritmo de redução dos juros e ponderou que é cedo para afirmar se isso ocorrerá na reunião do próximo mês. "Há mais dados que veremos entre agora e dezembro, e teremos de continuar pesando o que faz sentido", disse em entrevista ao The Wall Street Journal ontem (14).

A próxima reunião do Fed ocorre entre 17 e 18 de dezembro. Na sua última decisão, o Fed cortou suas taxas de juros em 25 pontos-base. Os dirigentes devem avaliar os dados de inflação e emprego de novembro antes da reunião. Também em declarações ontem, o presidente do Fed, Jerome Powell, afirmou que os dados de inflação de outubro foram um pouco mais firmes do que o esperado.