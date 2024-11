Comsefaz, FNP e CNM firmam protocolo de cooperação para criar 'pré-comitê gestor' do IBS

As principais entidades que representam os entes subnacionais assinaram um protocolo de cooperação para a criação do "pré-comitê gestor" do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), criado com a reforma tributária e que será repartido entre Estados e municípios. Os trabalhos devem se estender até meados de 2025, entre abril e maio, o que também está atrelado à aprovação do texto no Congresso. O Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) já havia antecipado a discussão dessa instância decisória provisória.

O protocolo foi assinado na tarde desta quarta-feira, 6, pelo Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz), Frente Nacional de Prefeitos (FNP) e Confederação Nacional dos Municípios (CNM).

O objetivo é "antecipar a governança do Comitê Gestor do IBS em uma etapa pré-operacional com franco compartilhamento de decisões e transparência nas etapas de discussão no Congresso Nacional, no planejamento dos processos de trabalho do Comitê Gestor e de seus sistemas de TI e administração da gestão tributária".