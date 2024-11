Cadastro Ambiental Rural do Ceará terá aporte de R$ 24 milhões do BNDES

O investimento foi decidido durante reunião estratégica com a Semace. Na ocasião, foram discutidas medidas para o fomento do desenvolvimento sustentável do Ceará

Com o propósito de intensificar o controle e o monitoramento de áreas rurais, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que possui parceria com a Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará (Semace), realizou um investimento de R$ 24 milhões no Cadastro Ambiental Rural (CAR).

A medida foi decidida em reunião estratégica realizada nessa terça-feira, 5. Na ocasião foram discutidas quais serão as ações realizadas pelos os órgãos no fomento do desenvolvimento sustentável do Estado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O superintendente da Semace, Carlos Alberto, explica que essa parceria com a instituição visa impulsionar o “avanço das práticas de conservação e o incentivo ao uso sustentável dos recursos naturais, essenciais para a prosperidade econômica e a qualidade ambiental do Ceará.