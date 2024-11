Rui Costa tem reunião sobre corte de gastos, hoje às 16h, com Lupi e Wellington Dias

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, terá uma reunião sobre o corte de gastos do governo com os ministros Carlos Lupi (Previdência) e Wellington Dias (Desenvolvimento Social) às 16h desta terça-feira, 5. A informação foi divulgada no período da manhã pela assessoria de imprensa da Casa Civil.

O encontro é uma continuação das discussões de segunda-feira, 4, quando o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, reuniu a cúpula do governo para conversar sobre o assunto.

Estavam presentes na segunda feira, com Lula, os ministros Rui Costa (Casa Civil), Fernando Haddad (Fazenda), Simone Tebet (Planejamento), Esther Dweck (Gestão), Nísia Trindade (Saúde), Camilo Santana (Educação) e Luiz Marinho (Trabalho).