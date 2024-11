Rodrigo Pacheco pede compromisso para votar os dois PLPs da tributária este ano

Presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), concede entrevista coletiva à imprensa sobre a repercussão, dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), da aprovação da PEC 8/2021, que limita as decisões individuais em tribunais superiores. Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado Crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, durante o 2º Simpósio Liberdade Econômica, fez um apelo aos parlamentares - deputados e senadores - e ao setor produtivo: ele quer compromisso de todos para conseguir aprovar os dois projetos de leis complementares que regulamentam a reforma tributária em dezembro. “Tenhamos esse compromisso de finalização da reforma tributária. Ela é muito importante, longe de ser absolutamente perfeita, longe de ser a ideal, mas é a possível para colocar fim ao manicômio tributário neste país”, pediu o presidente do Congresso Nacional. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O prazo curto não assusta Rodrigo Pacheco, que elencou as prioridades do Congresso Nacional para os últimos 55 dias do ano. Segundo ele, o período é suficiente para aprovar não só o PLP 68/24, mas também o 108/24.

“Acho que dá tempo, sim. Nós temos o intuito de terminar o ano com todos os temas pendentes. Obviamente, a prioridade é a reforma tributária, a sua regulamentação, é a solução da questão orçamentária - aprovação de LDO, LOA e definição da questão das emendas”, apontou. O que diz cada projeto? As alterações nas cobranças de impostos no Brasil começaram ainda em 2023, com a aprovação da Emenda à Constituição que vai substituir 5 tributos (PIS, Cofins, IPI, ISS e ICMS) pelo Imposto sobre Valor Agregado (IVA). Como o novo modelo é dual, ele é composto pela Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e pelo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS).

O projeto de Lei Complementar 68/24 regulamenta o que diz a Emenda à Constituição, estipula a alíquota padrão e as exceções. O texto que saiu da Câmara dos Deputados precifica a alíquota básica em 26,5% e coloca como exceções a cesta básica (0% de tributação), a cesta básica estendida (com 60% de desconto na cobrança padrão) e o Imposto Seletivo, conhecido como imposto do pecado - tributação maior ao que não é benéfico para a saúde do planeta e da população (cigarros, bebidas alcóolicas, refrigerantes e veículos elétricos ou a combustão, por exemplo. Já o PLP 108/24 trata sobre a instituição do Comitê Gestor do Imposto de Bens e Serviços.

“O primeiro projeto é mais desafiador, é mais complexo. O senador Eduardo Braga está se dedicando muito a ele e eu tenho muita crença que vamos votar. O segundo projeto é mais de procedimento, de exaurimento daquilo que está sendo feito no primeiro, então eu acredito na aprovação de todos até o fim do ano”, avaliou Pacheco. Governo pede pressa, mas confia no Congresso Quem também participou do evento foi o secretário extraordinário da Reforma Tributária, Bernard Appy. Como representante do Governo Federal, Appy pediu agilidade e mostrou preocupação com o tempo curto. “Nosso grande desafio, agora, é o tempo. Ainda tem muito trabalho a ser feito antes do início do período de testes, que será em 2026, que é a edição do regulamento. Precisamos das leis complementares para fazer toda essa parte operacional. Temos um desafio de tempo, ele é curto, mas vamos conseguir levar a cabo com sucesso esse desafio”