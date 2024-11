PMI de serviços do Brasil sobe a 56,2 em outubro; PMI composto avança a 55,9

Os provedores de serviços ainda indicaram que a desvalorização do real e as secas exerceram uma pressão ascendente sobre os preços de materiais como produtos químicos, componentes eletrônicos, alimentos, combustíveis, metais, papel e plásticos.

O Índice gerente de compras (PMI, na sigla em inglês) sobre a atividade do setor de serviços do Brasil subiu para 56,2 pontos em outubro, após 55,8 em setembro, de acordo com dados divulgados pela S&P Global nesta terça-feira, 5.

"O setor privado do Brasil iniciou o quarto trimestre de forma expressiva, com o crescimento de novos negócios atingindo seu nível mais alto desde meados de 2022, impulsionado sobretudo por uma expansão notável em serviços", afirma Pollyanna De Lima, diretora Associada Econômica da S&P Global Market Intelligence, em relatório. "Este crescimento contribuiu para um aumento significativo na atividade econômica agregada, mas as empresas se mostraram um pouco contidas no que diz respeito a contratações e expectativas futuras", detalha.

PMI Composto

A S&P Global também reportou que o PMI composto, que mede a atividade industrial de serviços, avançou de 55,2 pontos em setembro para 55,9 pontos em outubro, registrando a segunda taxa de expansão mais acelerada desde meados de 2022.