Gerdau soma lucro líquido ajustado de R$ 1,4 bi no 3º trimestre, queda de 10%

O Ebitda ajustado da companhia somou R$ 3,016 bilhões, também baixa de 10% na mesma base comparativa. A margem Ebitda ajustada ficou em 17,4%, 2,3 pontos porcentuais menor do que no terceiro trimestre do ano passado.

No release de resultados, a Gerdau comenta que, se por um lado registrou menores preços de vendas nas operações do exterior, por outro, houve uma desvalorização do real frente ao dólar (-6,4%) que contribui para a conversão dos resultados do exterior, além de um maior volume de vendas.

O custo das vendas atingiu R$ 14,8 bilhões no período de julho a setembro, 3,7% superior ao terceiro trimestre do ano passado, impactado pelo efeito da variação cambial do período.

"Esse efeito compensou a maior diluição de custos fixos advinda da maior produção de aço, dos ganhos relacionados à readequação da capacidade produtiva realizada na ON Brasil e à maior competitividade e produtividade da ON Aços Especiais", ainda de acordo com o release de resultados.