Diretor-geral da Aneel volta a defender a indicação de quinto diretor para o órgão

O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, voltou a defender a indicação do quinto diretor para o órgão regulador. Em manifestação nesta terça-feira, 5, ele reforçou que parte da demora na discussão de processos na diretoria é justificada pela ausência de um quinto nome na cúpula da Agência.

Os diretores discutiram, em reunião ordinária pela manhã, o elevado número de pedidos de vista paralisados na Aneel.

O Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mostrou no fim de outubro que a cúpula do Executivo negocia as indicações para as agências reguladoras, com a ideia de encaminhar em uma só leva os nomes, em vez de abrir conversas individuais para cada posto. As discussões devem ser retomadas agora, depois das eleições municipais.