Copom se reúne hoje, em meio à indefinição sobre o pacote de cortes de gastos do governo

O Comitê de Política Monetária (Copom) dá início nesta terça-feira, 5, à reunião que definirá a taxa Selic, em meio à disparada da percepção de risco fiscal e à indefinição sobre o pacote de corte de gastos do governo. Conforme a pesquisa Projeções Broadcast, é praticamente unânime no mercado a expectativa pela aceleração do ritmo de aperto dos juros, de 0,25 ponto porcentual para 0,50 ponto porcentual, levando a taxa a 11,25% ao ano.

Hoje, outros ministros serão chamados pela Casa Civil para que possam opinar, segundo a pasta.

Enquanto a indefinição permanece, a tendência é de que o Copom endureça o tom sobre a política fiscal no seu comunicado. As projeções do mercado já indicam que a taxa Selic terá de subir até 12,50% no fim do ciclo. Mesmo assim, os economistas continuam aumentando as suas projeções para a inflação no horizonte relevante.