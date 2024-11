Bolsas da Europa operam em alta modesta, com foco em eleição dos EUA

Investidores na Europa e em outras partes do mundo focam hoje a eleição presidencial dos EUA, que promete ser acirrada, uma vez que a vice-presidente Kamala Harris e o ex-presidente Donald Trump aparecem tecnicamente empatados nas intenções de votos. O resultado do pleito só deverá ser conhecido nos próximos dias.

No âmbito macroeconômico, o PMI de serviços do Reino Unido caiu para 52 em outubro, mas ficou um pouco acima da estimativa inicial. Nas próximas horas, serão divulgadas duas leituras de PMIs de serviços dos EUA. O da China veio melhor do que o esperado e ajudou a impulsionar as bolsas asiáticas hoje.

Mais adiante, na quinta-feira (07), tanto o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) quanto o Banco da Inglaterra (BoE) anunciam decisão de juros.