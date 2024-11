Bolsas da Europa fecham sem direção única à espera de eleição dos EUA

As bolsas da Europa fecharam sem direção única nesta terça-feira, 5, em nova sessão marcada por alta dos juros, enquanto operadores se preparam para a eleição dos Estados Unidos. Investidores também analisaram, ao longo do dia, os índices dos gerentes de compra (PMIs, na sigla em inglês) de serviços ao redor do globo.

O FTSE 100, de Londres, recuou 0,14%, aos 8.172,39 pontos. O CAC 40, de Paris, subiu 0,48%, encerrando em 7.407,15 pontos. O DAX, referência em Frankfurt, teve ganhos de 0,55%, a 19.253,44 pontos. As cotações são preliminares.

As bolsas da Europa não apresentaram direcionamento único nesta terça, enquanto o mercado aguarda os resultados de uma acirrada eleição nos Estados Unidos. Para além do pleito presidencial, o mercado monitora a composição do Congresso americano e como isso pode impactar as políticas tributária e fiscal.