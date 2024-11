Relator diz que leva hoje a Lira esboço de mudanças em projeto de lei do Auxílio Gás

O deputado Hugo Leal (PSD-RJ), relator do projeto de lei com nova modalidade de operacionalização do Auxílio Gás, disse na manhã desta segunda-feira, 4, que está marcada para o período da tarde uma reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Leal afirmou que vai levar um "esboço" da proposta, a partir das alterações que estão sendo discutidas no texto.

Em outra reunião na quarta-feira passada, 30, Lira teria dito que o governo federal tinha "dúvidas" sobre a proposta, segundo relato do deputado Hugo Leal no período da manhã.

"Há informações que se contrapõem, mas está totalmente superado. Ele Lira marcou hoje uma conversa à tarde. Eu quero ver se levo algum esboço, uma lógica do que nós pretendemos", afirmou o parlamentar nesta segunda-feira, em workshop realizado pelo Ministério de Minas e Energia (MME).