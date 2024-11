Prejuízo da Fertilizantes Heringer cai 85,5% no 3º trimestre, para R$ 9,1 milhões

A Fertilizantes Heringer teve prejuízo líquido de R$ 9,1 milhões no terceiro trimestre de 2024, informou a companhia na sexta-feira, 1º de novembro, depois do fechamento do mercado financeiro. O prejuízo é 85,5% menor do que o registrado em igual período do ano passado, de R$ 62,65 milhões.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ficou negativo em R$ 2,06 milhões, em comparação com Ebitda negativo de R$ 3,45 milhões um ano antes.

Já a receita líquida diminuiu 8,3% ante o terceiro trimestre de 2023, para R$ 1,5 bilhão.