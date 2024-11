Moedas globais: dólar recua contra moedas fortes, com pausa no Trump Trade

O dólar recuou contra as principais moedas desenvolvidas e caiu de volta à faixa dos 20 pesos mexicanos, na véspera da eleição dos Estados Unidos, conforme investidores pisam no freio com o "Trump Trade", visto que o resultado do pleito da maior economia do planeta ainda parece incerto.

Perto do fechamento de Nova York, o dólar recuava a 152,17 ienes; a libra subia a US$ 1,2959, o euro se fortalecia a US$ 1,0879; e o dólar caía a 20,1918 pesos mexicanos. O índice DXY, que mede a força do dólar contra rivais fortes, caiu 0,38%, aos 103,885 pontos.

Neste fim de semana, uma pesquisa da De Moines Register com a Mediacon colocou Kamala Harris à frente de Donald Trump em Iowa, estado considerado republicano na maioria das consultas de intenção de voto. Embora o colégio eleitoral de Iowa conceda apenas seis delegados para o vencedor, traders identificaram que as cadeiras podem ser decisivas para uma vitória democrata.