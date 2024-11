Fipe eleva projeção do IPC de 2024 de 4,2% para 4,5% por causa da alta de carnes

O Índice de Preços do Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (IPC-Fipe), que mede a inflação na cidade de São Paulo, teve a projeção de 2024 elevada de 4,2% para 4,5%, devido à alta no preço das carnes, afirma o coordenador do índice, Guilherme Moreira. "Alimentação será o grande desafio em novembro e dezembro", frisa.

Moreira avalia que, nas próximas semanas, o grupo de Alimentação continuará como principal vetor positivo do índice, uma vez que, além da alta das carnes, há o impacto da sazonalidade do fim do ano. "Devido às festas de fim de ano, o preço das carnes sobe com o aumento do consumo", diz.

Para novembro e dezembro, respectivamente, o coordenador do índice projeta desaceleração do IPC-Fipe a 0,71% e próximo de 0,63%, influenciada pela mudança da bandeira tarifária de energia elétrica vermelha 1 para amarela em novembro.