Expectativa de anúncio fiscal e commodities animam Ibovespa, que sobe 1,35%

A percepção de que o governo anuncie logo um pacote de redução de despesas vem na esteira do cancelamento da viagem do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, à Europa, que ocorreria esta semana. Ontem, em nota, Haddad, informou o cancelamento, dizendo que foi a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Haddad se reúne nesta manhã com Lula.

A expectativa de que o governo anuncie um plano de corte de gastos nos próximos dias e a valorização das commodities induzem uma recuperação do Ibovespa. Às 11h15, o principal indicador da B3 tinha alta de 1,35%, aos 129.847,31 pontos, na máxima, após abertura aos 128.129,60 pontos, com variação zero.

"Os mercados ficaram bem apreensivos com a viagem de Haddad à Europa, programada para esta semana, pois esperavam anúncio do plano de corte de gastos após do segundo turno da eleição municipal, que ainda não veio. Com o cancelamento, alivia o risco", diz Marcelo Vieira, head da mesa de renda variável da Ville Capital.

A viagem foi cancelada em meio ao estresse com os investidores decepcionados com a demora no anúncio de corte de gastos. Os mercados ficaram "absolutamente estressados" nos últimos dias, avalia o economista-chefe do BV, Roberto Padovani. "Os mercados estão tensos com a questão fiscal combinada com o global um pouco pior, e isso tem levado o câmbio para quase 5,90."

"Não sei o motivo do cancelamento, mas consigo avaliar o resultado. É um sinal positivo. O mercado ficou absolutamente estressado com a notícia da viagem, pois isso de alguma forma simboliza uma falta de urgência na decisão de controle de gastos", diz o economista do BV.