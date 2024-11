Bolsas NY fecham em queda, na véspera de eleição nos EUA e à espera de decisão do Fed

As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta segunda-feira, 4, no início de uma semana de agenda cheia, com as eleições presidenciais dos EUA amanhã e decisão de juros do Federal Reserve (Fed, o BC americano) na quinta-feira.

O índice Dow Jones caiu 0,61%, aos 41.794,60 pontos, o S&P 500 cedeu 0,28%, aos 5.712,69 pontos e o Nasdaq recuou 0,33%, aos 18.179,98 pontos.

A fabricante de chips Nvidia (+0,48%) e a empresa de tintas Sherwin-Williams (+4,59%) tiveram alta, após anúncio de que passarão a integrar o índice Dow Jones, no lugar da Intel (-2,93%) e da Dow (-2,08%), respectivamente. A Tesla operou em baixa e caiu 2,47%, estendendo as perdas da semana passada, após dados fracos sobre vendas na China.