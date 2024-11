Bolsas da Ásia fecham em alta, de olho em reunião de líderes na China e eleição nos EUA

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 04/11/2024 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta segunda-feira em meio a expectativas de que uma reunião de líderes na China traga novas promessas de ajuda para a segunda maior economia do mundo. A eleição presidencial nos EUA e decisão sobre os juros americanos também estão no radar.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na China continental, o índice Xangai Composto subiu 1,17%, a 3.310,21 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,97%, a 1.984,22 pontos, impulsionados por ações de montadoras e corretoras.