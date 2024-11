Em leilão, grupo português leva Loteria paulista por R$ 600 milhões

Com a concessão, o governo do Estado de São Paulo estima arrecadar R$ 3,4 bilhões aos cofres públicos, em um prazo de concessão de 15 anos, que serão investidos na área da saúde.

Disputa

A disputa já começou com ágios elevados. A primeira oferta do Consórcio SP Loterias era 86,63% maior do que o lance mínimo estipulado pelo governo. A Aposta Vencedora, que depois se consagrou como ganhadora, saiu atrás, com um ágio de 78,36%, mas conseguiu reverter durante a disputa a viva-voz - modalidade em que as ofertas são feitas verbalmente.

A empresa vencedora poderá explorar o serviço de loterias de maneira física ou virtual, assim como nas modalidades de prognósticos (específico, esportivo, numérico e passiva) e loteria instantânea (como uma "raspadinha", por exemplo). A decisão dos modelos será da própria concessionária.