Pré-sal tem produção recorde de petróleo e gás natural em setembro, afirma ANP

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgou nesta sexta-feira, 1, o Boletim da Produção de Petróleo e Gás de setembro. Segundo o relatório a participação do Pré-Sal na produção nacional foi recorde, chegando a 81,2% do total. Os dados foram antecipados pelo Estadão/Broadcast.

Outro resultado em destaque foi a produção de petróleo e gás natural no pré-Sal que alcançou 3,681 mi boe/d no mês, o maior volume registrado, segundo a agência. Esse volume representa aumento de 6,3% com relação ao mês anterior e de 2,4% se comparado a setembro de 2023. Do total, foram 2,864 milhões de bbl/d de petróleo e 129,90 milhões de m?/d de gás natural. A produção foi realizada por meio de 153 poços.

No mês, a produção total de petróleo e gás no País, somando todos os ambientes, foi de 4,539 milhões de boe/d.