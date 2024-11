Petróleo fecha em alta moderada após avanço do dólar atenuar ímpeto com Oriente Médio

O petróleo fechou em alta pela terceira sessão seguida, sustentado por renovada tensão geopolítica no Oriente Médio, ainda que tenha perdido força no fim da sessão por conta do avanço do dólar no mercado internacional. O saldo semanal foi negativo, pressionado pelo recuo de mais de 6% na segunda-feira.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para dezembro fechou em alta de 0,33% (US$ 0,23), a US$ 69,49 o barril, enquanto o Brent para janeiro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), subiu 0,39% (US$ 0,29), a US$ 73,10 o barril. Na semana, recuaram 3,19% e 3,35%, respectivamente.

O petróleo alcançou três sessões seguidas de ganhos hoje, após relatos de que o Irã prepara um ataque retaliatório contra Israel nos próximos dias. O movimento ocorreu depois da commodity recuar mais de 6% na segunda-feira, após um ataque israelense poupar instalações petrolíferas iranianas.