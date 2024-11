Investimentos da CCR sobem 57,9% no 3º trimestre ante um ano, para R$ 2,1 bilhões

Os investimentos consolidados realizados pelo Grupo CCR totalizaram R$ 2,1 bilhões no terceiro trimestre de 2024. A cifra representa uma alta de 57,9% em relação ao R$ 1,3 bilhão aportado no mesmo período do ano passado.

Com o valor investido entre julho e setembro, a companhia registrou o volume recorde de R$ 4,98 bilhões nos nove primeiros meses de 2024, alta anual de 18,9%. "O forte ritmo reforça a capacidade de execução assertiva, dentro do prazo e do orçamento, do capex contratado nas três plataformas de negócio", afirma a concessionária no release de resultados.

No terceiro trimestre de 2024, foram concluídas as reformas dos aeroportos de Bacacheri (Curitiba); Palmas (TO) e Petrolina (PE), parte do investimento de R$ 2 bilhões realizado para promover a expansão e modernização dos terminais administrados pela CCR Aeroportos.