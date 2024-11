Bolsas da Ásia fecham em baixa, após fortes perdas em NY com big techs

Na China continental, os mercados foram igualmente penalizados pelo setor de tecnologia, ignorando novos dados positivos sobre a atividade manufatureira. O Xangai Composto cedeu 0,24%, a 3.272,01 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve queda bem mais expressiva, de 2,31%, a 1.945,84 pontos.

Ontem, as bolsas de Nova York amargaram robustas perdas, com o Nasdaq tombando quase 3%, após as gigantes de tecnologia Microsoft e Meta decepcionarem com projeções em seus últimos balanços trimestrais.

Na contramão, o Hang Seng avançou 0,93% em Hong Kong hoje, a 20,506,43 pontos, com o bom desempenho de ações relacionadas a cassinos e indústria imobiliária, e apesar da queda de papéis de tecnologia.