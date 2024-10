Preços do etanol e gasolina sobem em SP e diesel fica estável, mostra pesquisa do Sem Parar

Uma análise comparativa dos preços dos combustíveis entre setembro e outubro revela um aumento nos valores nas bombas de São Paulo, com etanol e gasolina registrando altas em outubro, enquanto o diesel se manteve estável, de acordo com o levantamento mensal do Sem Parar.

O estudo aponta que o preço do etanol aditivado teve um acréscimo de 2,3%, passando de R$ 4,22 para R$ 4,31. Já o etanol comum viu seu valor aumentar em 2%, indo de R$ 3,76 para R$ 3,83.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A gasolina comum registrou uma alta de 1,5%, com o preço por litro subindo de R$ 5,68 para R$ 5,76.