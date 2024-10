Petrobras considera que houve avanço no licenciamento do Ibama para Margem Equatorial

A Petrobras informou na noite da quarta-feira, 30, que tomou conhecimento da resposta do Ibama sobre a perfuração de um poço na Margem Equatorial brasileira, e disse em nota que "considera que houve um importante avanço no processo de licenciamento do bloco FZA-M-59, Amapá Águas Profundas".

De acordo com a estatal, o órgão ambiental pediu mais detalhamentos sobre o Plano de Proteção à Fauna, e da nova base de Fauna do Oiapoque, que foi construída após o Ibama considerar a base feita em Belém, no Pará, muito distante para um possível socorro das espécies em caso de vazamento de petróleo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"A equipe técnica da Petrobras está detalhando cada questionamento para responder ao Ibama. A Petrobras está otimista e segue trabalhando na construção da nova unidade de fauna no Oiapoque, com o entendimento que é possível realizar a APO para a obtenção da licença para a perfuração em águas profundas no Amapá", disse a companhia.