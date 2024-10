Lucro da Kepler Weber cai 10,4% no 3º trimestre e atinge R$ 59,6 milhões

A Kepler Weber, líder no mercado de equipamentos para armazenagem de grãos, registrou queda de 10,4% no lucro líquido do terceiro trimestre de 2024, totalizando R$ 59,6 milhões, em comparação com R$ 66,6 milhões em igual período do ano anterior. A receita líquida cresceu 8,2%, alcançando R$ 439,1 milhões, ante R$ 405,6 milhões um ano antes, relatou a empresa na quarta-feira, 30, depois do fechamento do mercado financeiro.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado do trimestre atingiu R$ 97,6 milhões, com margem de 22,2%, representando um crescimento de 21% frente aos R$ 80,7 milhões e margem de 19,9% registrados no terceiro trimestre de 2023.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Ambos os indicadores permaneceram em patamares saudáveis, evidenciando a eficácia da nossa estratégia operacional e a robustez do nosso modelo de negócio", disse a mensagem da administração.