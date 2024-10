Intesa Sanpaolo supera previsões de lucro e receita no 3º trimestre

O Intesa Sanpaolo teve lucro líquido de 2,4 bilhões de euros no terceiro trimestre de 2024, quase 3% menor do que o ganho de 2,47 bilhões de euros do segundo trimestre, de acordo com balanço divulgado pelo banco italiano nesta quinta-feira, 31. O resultado, porém, superou levemente a expectativa de analistas, que previam lucro de 2,32 bilhões de euros entre julho e setembro.

A receita operacional - principal métrica do Intesa Sanpaolo - somou 6,8 bilhões de euros no terceiro trimestre, abaixo de 6,88 bilhões de euros nos três meses anteriores, mas acima do consenso do mercado, de 6,61 bilhões de euros.

*Com informações da Dow Jones Newswires