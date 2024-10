ING lucra 1,88 bilhão de euros no 3º trimestre e eleva projeção para receita

O banco holandês ING obteve lucro líquido de 1,88 bilhão de euros no terceiro trimestre de 2024, um pouco menor do que o ganho de 1,98 bilhão de euros apurado em igual período do ano passado, de acordo com balanço divulgado nesta quinta-feira, 31.

A receita total subiu 1,1%, a 5,91 bilhões de euros, enquanto a receita com juros caiu 8,4%, a 3,69 bilhões de euros.

Analistas previam lucro de 1,7 bilhão de euros, receita total de 5,67 bilhões de euros e receita com juros de 3,84 bilhões de euros entre julho e setembro, segundo consenso fornecido pelo próprio banco.